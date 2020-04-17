Жители города публикуют страшные фото

Воздух в Киеве сейчас самый грязный в мире. По состоянию на 12:00 мск 17 апреля уровень содержания вредных веществ составлял 256 единиц при допустимой норме до 100.

Киев заволокло смогом накануне. В соцсетях появились многочисленные фотографии задымленных улиц.

Позже и властям пришлось признать, что есть проблемы с качеством воздуха. Гражданам сообщили, что это "уникальное природное явление" – пылевая буря, и рекомендовали не открывать окна и не выходить лишний раз на улицу.

Утром 17 апреля министр здравоохранения Украины Максим Степанов признал на брифинге, что на улице дым, но заявил, что серьезной угрозы здоровью он не несет, нужно только пить по 2 – 3 л воды в день и почаще протирать поверхности в помещении мокрой тряпкой.

При этом появились подозрения, что дым тянется к столице из Чернобыльской зоны, где уже несколько недель бушуют природные пожары. Однако в Укргидрометцентре сообщили, что ветер северо-западный, соответственно, принести дым из Чернобыля не мог. В то же время в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям отрапортовали, что радиационный фон в Киеве и его окрестностях в норме. А мэр Киева Виталий Кличко даже съездил в зону отчуждения, откуда поспешил всех успокоить.

"Измеряли дозиметром, начиная с Киева до Чернобыля. Могу сказать, что в Киеве только задымление и загрязнение воздуха. Радиации нет", – сообщил Кличко в "Фейсбук".

Ранее экологи уже били тревогу в связи с длительным пожаром в зоне Чернобыльской АЭС, на который власти никак не реагировали. Сообщалось, что огонь потушен. Местные правоохранительные органы приступили к расследованию уголовного дела, пишет RT. Но несколько дней назад горение возобновилось.