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Дождь помог потушить пожар в Чернобыле

На ликвидацию тления понадобится несколько дней

Пожар в Чернобыле потушен. На ликвидацию тления у специалистов уйдет несколько дней. 

Радостной новостью с подписчиками поделился временно исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов. Он написал у себя в телеграм-канале, что побороть возгорание удалось благодаря дождю. 

"Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные, которые есть у нас, в целом в норме", – заверил подписчиков спикер. 

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением относительно пожара в Чернобыле только на девятый день после его начала.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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