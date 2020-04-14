На ликвидацию тления понадобится несколько дней

Пожар в Чернобыле потушен. На ликвидацию тления у специалистов уйдет несколько дней.

Радостной новостью с подписчиками поделился временно исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов. Он написал у себя в телеграм-канале, что побороть возгорание удалось благодаря дождю.

"Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные, которые есть у нас, в целом в норме", – заверил подписчиков спикер.



Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением относительно пожара в Чернобыле только на девятый день после его начала.