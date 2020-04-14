Спустя 9 дней пожара в Чернобыле Зеленский сделал заявление
Президент Украины Владимир Зеленский в курсе сильного пожара в районе Чернобыльской АЭС. Об этом он сам сообщил гражданам в ночь с 13 на 14 апреля.
"Внимательно слежу за ситуацией в чернобыльской зоне. Знаю, что пожарные делают все возможное", - написал он в "Фейсбук", пообещав информировать общество об уровне опасности.
Это первая публичная реакция главы Незалежной на угрожающую ситуацию в Чернобыле. Лесные пожары там были зафиксированы еще 4 апреля. Однако до сих пор справиться с огнем не удается. Главная опасность в том, что совсем рядом находятся хранилища с радиоактивными отходами. Даже если пламя не доберется до самих помещений, на здоровье людей и окружающей среде может пагубно сказаться горение травы и высокая температура нагрева почвы в этих местах, приводит телеканал "360" мнение эксперта.
Украинские специалисты и простые жители уже несколько дней бьют тревогу и просят власти действовать эффективнее. Фотографии и сообщения из зоны пожара просто ужасают. Но пока все, что готов сделать президент, – это выслушать на 10-й день пожара доклад главы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина.
"Слушать отчеты надо было раньше, сейчас может быть поздно, ситуация критическая!" – пишут пользователи в комментариях под сообщением Зеленского.
"Не можете справиться сами – так и признайте это и привлеките иностранных партнеров"
"От докладов огонь никуда не денется! У пожарных не хватает людей и техники"
"Действовать пора, президент!" – призывают встревоженные граждане.
Впрочем, по официальным данным, концентрация вредных веществ в воздухе над Украиной остается в пределах нормы, поэтому местные власти не видят оснований для паники.
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