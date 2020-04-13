Украинские власти скрывают реальную картину крупного ЧП в зоне отчуждения

То, чего больше всего боялись эксперты, кажется, принимает страшный оборот – бушующий уже девять дней пожар вокруг Чернобыльской АЭС зашел на ее территорию. Об этом сообщают разные источники в самой Незалежной при полном молчании руководства страны.

"Рыжий лес в Чернобыльской АЭС выгорел наполовину. В это время госагенство Украины по управлению зоной отчуждения сообщает, что огонь обошел участок "Рыжего леса":

"Наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами"", – пишет телеграм-канал "Мюсли Лаврова" и ссылается на посты сотрудницы пресс-службы НАЭК "Энергоатом" Наталии Дегтяренко.

В свою очередь, ее сообщения напоминают прямо сводки с фронта. Сначала сегодня она написала о том, что пожарные пытаются потушить имбирный лес и выложила видеокадры горения буквально на пороге зоны ЧАЭС.

Час назад эксперт опубликовала новую фотографию пожара, указав, что он подошел к "проммайданчику нового безопасного конфайнмента (NBC)" Чернобыля на расстояние около 200 метров. Снимок демонстрирует, что "горит и около 5 энергоблока" АЭС, сообщает Дегтяренко. Один из пользователей подчеркивает, что на фото представлен въезд к саркофагу станции и до него "там метров 100 влево".

Также выложил совсем безрадостное видео член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению Зоной отчуждения (ГАЗО) Ярослав Емельяненко, который ранее в понедельник неоднократно сигнализировал об угрозе проникновения огня в мертвый город атомщиков Припять, стоящих в двух шагах от АЭС.

"Прямо сейчас – Чернобыль в дыму", – кратко подписал свой пост эксперт.

На фоне происходящего украинские пользователи активно задаются вопросом, насколько опасный уровень радиации сейчас в зоне отчуждения и как сильно ветер разнесет ее по стране и дальше, о чем, кстати, предупреждал и сам Емельяненко. По его словам, когда горит что-то в Чернобыле, "оно извлекает ту радиацию из сока растения, и она идет высоким столбом в атмосферу, а затем это радиоактивное облако летит туда, куда дует ветер".

Напомним, пожар начался в зоне отчуждения 5 апреля и с тех пор украинские огнеборцы никак не могут с ним справиться. При этом официальный Киев заявляет, что ситуация находится под контролем властей.

Так, замминистра внутренних дел Незалежной Антон Геращенко успокаивает сограждан через свой "Фейсбук", размещая фото хранилища ядерных отходов и уверяя, что они надежно защищены "несгораемой железобетонной конструкцией, обнесенной забором". По его данным, хранилище "пока вообще не заполнено отработанным ядерным топливом".

