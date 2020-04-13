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Пожар добрался до ядерных отходов Чернобыля

Фото: AP Photo/Yaroslav Yemelianenko Фото: AP Photo/Yaroslav Yemelianenko Фото: AP Photo/Yaroslav Yemelianenko
Фото: AP Photo/Yaroslav Yemelianenko Фото: AP Photo/Yaroslav Yemelianenko Фото: AP Photo/Yaroslav Yemelianenko
Огонь захватывает новые территории в зоне отчуждения, украинские пожарные не могут справиться со стихией

Бушующий уже девять дней пожар в лесах у Чернобыльской АЭС  приблизился на расстоянии двух километров к хранилищу с высокоактивными радиоотходами . Об этом на своей странице в "Фейсбук" сообщаетчлен общественного совета в Госагентстве Украины по управлению Зоной отчуждения (ГАЗО) Ярослав Емельяненко.

По его мнению, руководству страны или не докладывают реальную ситуацию с места ЧП, или власти ведут себя сейчас аналогично советским предшественникам времен самого взрыва на АЭС в 1986-ом.

"Ситуация критическая. Зона горит. Местные власти сообщают, что все под контролем, но на самом деле огонь стремительно захватывает новые территории", – написал эксперт.

Он утверждает, что сейчас огонь в двух километрах от Припяти, где находятся хранилища с самыми опасными отходами, и от Чернобыля. При этом его возмущает молчание руководства Незалежной, а журналистов и волонтеров к месту происшествия не допускают. Также Емельяненко назвал поджог не просто забавной шуткой хулигана, а настоящим терактом, который может аукнуться международным скандалом.

Эксперт призвал власти рассказать, что на самом деле происходит в зоне отчуждения.

Для пущей убедительности автор опубликовал видео того, как сейчас выглядит территория вблизи Припяти. Надо признать, что картинка напоминает апокалипсис.

Напомним, пожар вблизи ЧАЭС начался еще 5 апреля.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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