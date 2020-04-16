Загорелось село Корогод

Чернобыльская зона снова начала гореть. На сей раз пожар занялся на территории села Корогод.

О происшествии на своей странице в "Фейсбук" сообщил член общественного совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко.

Напомним, что на так давно крупное возгорание в Чернобыле было потушено. С огнем боролись 10 дней. На спасение территории вышло несколько сотен спасателей.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление относительно пожара только спустя 9 дней после его начала. Политик заверил нацию, что внимательно следит за развитием событий.

Напомним, что трагедия в Чернобыле случилась в 1986 году. В результате взрыва одного из энергоблоков на АЭС территория возле города Припять, где располагалась станция, была заражена ядовитыми парами настолько, что стала совсем не пригодна для жизни.