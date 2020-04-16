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На территории Чернобыля начался пожар

На территории Чернобыля начался пожар
Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Загорелось село Корогод

Чернобыльская зона снова начала гореть. На сей раз пожар занялся на территории села Корогод. 

О происшествии на своей странице в "Фейсбук" сообщил член общественного совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко.

Напомним, что на так давно крупное возгорание в Чернобыле было потушено. С огнем боролись 10 дней. На спасение территории вышло несколько сотен спасателей. 

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление относительно  пожара только спустя 9 дней после его начала. Политик заверил нацию, что внимательно следит за развитием событий. 

Напомним, что трагедия в Чернобыле случилась в 1986 году. В результате взрыва одного из энергоблоков на АЭС территория возле города Припять, где располагалась станция, была заражена ядовитыми парами настолько, что стала совсем не пригодна для жизни. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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