Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

США: Россия вредит украинцам в Донбассе

США: Россия вредит украинцам в Донбассе
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
Москву призвали убрать своих людей с территории Незалежной

Сложное положение жителей на востоке Украины усугубляют Россия и поддерживающие ее силы в Донбассе. Об этом заявила в пятницу, 17 апреля, временная поверенная по делам США в Киеве Кристина Квин.

По ее словам, ставленники Москвы ведут подрывную деятельность, в частности – дезинформируют украинское общество о распространении CОVID-19. Этим они мешают работе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. "Мужчины и женщины СММ играют жизненно важную роль в обеспечении стабильности в регионе, - пояснила Квин. – Россия и ее сторонники наносят вред".

Высокопоставленный американский дипломат также обвинила Москву в том, что та "препятствует поступлению гуманитарных товаров" и ремонту инфраструктуры на востоке Украины.

"Призываем Россию немедленно покинуть территорию Украины", – сказала Квин.

Ранее киевские дипломаты обвиняли РФ в том, что она использует коронавирус в своих целях, а украинские журналисты заметили скопление российских военных у границ с Донбассом. На днях СБУ удалось задержать диверсанта с гранатометом, которого объявили агентом Москвы.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

СМИ: Санкт-Петербург окружат блокпостами

В городе планируют ввести пропускную систему вслед за Москвой

Путин отменил Парад Победы 9 мая из-за коронавируса

Торжественную часть мероприятий, приуроченных к празднованию окончания ВОВ, перенесли на другую дату

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей