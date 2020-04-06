Местные жители ждут появления россиян с нетерпением

Украинские СМИ не дремлют. Они освещают не только ситуацию с коронавирусом в стране, но и следят за передвижением российских военных по Незалежной. Некоторые журналисты указали, что встретили россиян на границе с Донбассом.

Сотрудники средств массовой информации, для подтверждения своих сведений, ссылаются на очевидцев и данные социальных сетей.

Украинское издание "Диалог.ua” опубликовало материал о массовом скоплении российский военных у границ Донбасса. По версии создателей материала, произошло это из-за перекрытия Ростова-на-Дону, причиной которого стал коронавирус. Однако тут же в материале описана конспирологическая теория на тему того, что военные прибыли в связи с непростыми отношениями между Россией и Украиной.

Пользователи Твиттера радостно отреагировали на принесенные журналистами вести. Автор, пишущий под ником "Шелковая кисточка", даже пообещал встретить прибывших военных:

"Ну наконец-то! Я шесть лет этого ждала! Я за хлебом-солью и цветами", – ликовала юзер.

Напомним, что ранее в милиции ЛНР проинформировали, что украинские войска продолжают обстрел жилых кварталов Донбасса. И это несмотря на ведущуюся здесь борьбу с коронавирусом, уточняет "Царьград".

Ранее "Утро" писало, что в Киеве разгорелся скандал из-за "путинских масок".