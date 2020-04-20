В МВД Украины объяснили "феномен" чернобыльских пожаров
Пожар в зоне отчуждения в Чернобыле потушить не удается. Это признал глава МВД Украины Арсен Аваков. По его данным, к утру 20 апреля удалось локализовать один из четырех наиболее проблемных очагов пламени. Более успешной борьбе с огнем мешают два фактора – природный и человеческий.
В то время, как одни тушат пожары, другие устраивают поджоги, заявил Аваков. По его словам, он лично заметил с вертолета несколько таких очагов.
"Во время вечернего мониторингового облета в Чернобыльской зоне обнаружили вот таких 4 "феномена", – написал он в "Фейсбук". – Какие ж негодники... тысячи наших не спят на пожаре сутками, хватают пыль и радиацию... а кто-то из-за угла", – возмутился министр.
Аваков попросил граждан информировать кого следует, если станет известно что-то о поджигателях. Кроме того, он сообщил, что нацгвардия начала "антидиверсионную операцию в лесу", цель которой – выявить "провокаторов". "Штрафом не отделаетесь", – предупредил глава МВД.
Вторая причина длительной борьбы с пожарами в лесах вокруг Чернобыля – сухая зима. Кроме того, сильный ветер способствует распространению огня. Сейчас порывы достигают 20 м/с, отмечает RT.
Пожары в Чернобыльской зоне начались в первых числах апреля. На прошлой неделе ядовитый дым добрался уже до Киева. Украинцы упрекают власти, что они не прислушались к мнению специалистов сразу, в итоге время было упущено, и огонь успел захватить очень большую территорию. В Киеве успокаивают, что большой опасности нет – хранилище радиационных отходов надежно защищено, передает телеканал "МИР 24".
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