Чернобыль в огне: в зоне отчуждения вспыхнул пожар

На борьбу с пламенем ушел целый день

ЧП произошло недалеко от поселка Полесское. Огнем были охвачены 20 гектаров земли.

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул примерно в два часа дня. В начале третьего – о нем сообщили в экстренную службу, сказано в релизе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"На открытой территории произошло возгорание травяного настила на площади 10 гектаров, загорелись также около 25 отселенных полуразрушенных зданий",

– передает пресс-служба ведомства. В сражении с огнем были задействованы почти 100 пожарных и более 20 машин, среди которых самолет и вертолет.

К 20:00 пожар был практически потушен. "Наблюдается одиночное тления остатков отселенных полуразрушенных зданий", – уточнили в службе.

Напомним, взрыв четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС датирован 26 апреля 1986 года.