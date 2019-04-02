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Чернобыль в огне: в зоне отчуждения вспыхнул пожар

Фото: www.globallookpress.com
На борьбу с пламенем ушел целый день

ЧП произошло недалеко от поселка Полесское. Огнем были охвачены 20 гектаров земли. 

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул примерно в два часа дня. В начале третьего – о нем сообщили в экстренную службу, сказано в релизе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.  

"На открытой территории произошло возгорание травяного настила на площади 10 гектаров, загорелись также около 25 отселенных полуразрушенных зданий",

передает пресс-служба ведомства. В сражении с огнем были задействованы почти 100 пожарных и более 20 машин, среди которых самолет и вертолет.  

К 20:00 пожар был практически потушен. "Наблюдается одиночное тления остатков отселенных полуразрушенных зданий", – уточнили в службе.  

Напомним, взрыв четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС датирован 26 апреля 1986 года. 

Ксения АНДРЕЕВА
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