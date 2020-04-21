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Надежды украинцев заработать на дешевой нефти развеяли

Надежды украинцев заработать на дешевой нефти развеяли
Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В Киеве придумали план, как воскресить собственные нефтеперерабатывающие заводы

В Незалежной быстро подсуетились после вчерашних апокалиптических новостей о рухнувших ценах на американскую нефть и забитых до отказа сырьем складах в США. Расторопные украинцы тут же предложили заполнить пока никому не нужным черным золотом свои хранилища. С такой идеей сегодня выступил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"На Украине есть огромная нефтетранспортная система, где можно хранить нефть, один работающий завод (Кременчуг) со значительными емкостями для хранения, а также многие нефтеперерабатывающие заводы, которые давно остановлены, но на которых, по крайней мере, были такие емкости", – написал в "Фейсбук" топ-менеджер.

По его словам, сейчас все более прибыльным становится бизнес по хранению черного золота, Незалежная не должна упустить шанс его "максимально монетизировать".

Возможно, полагает пан Витренко, скоро такая же ситуация возникнет и с газом. И вот тогда украинские газохранилища "станут самым прибыльным бизнесом", с воодушевлением заметил он.

Представитель "Нафтогаза" особо подчеркнул, что хранить российское сырье не нужно.

Между тем, радужные идеи пана Витренко обогатиться на дешевом топливе в пух и прах разбил украинский экономист Алексей Кущ в микроблоге на канале "112". Он назвал предложение сырьевого топ-менеджера "трепом", поскольку руководитель такого уровня должен хорошо знать, в каком состояние пребывают отечественные НПЗ (работает вообще один, пишет специалист). По его словам, для заполнения импортной нефтью хранилищ местных заводов нужно было еще в начале года (это при условии хорошего прогноза) проводить на них "инвентаризацию, оценивать состояние, в том числе по эко и противопожарной защите, отрабатывать логистические маршруты, перевалку".

Экономист считает, что при сложившейся ситуации выиграют, скорее всего, Белоруссия и Китай, но никак не Украина.

Напоминаем, сегодня последний день торгов майскими контрактами на американскую WTI. Накануне цены на эту марку рекордно обвалились и 21 апреля остались отрицательными – минус $2,51 за бочку, пишет издание URA.RU. Также во вторник резко вниз ушла цена и на североморскую марку Brent – она опустилась до отметки $19 за баррель.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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