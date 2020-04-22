Пожарные уже три недели не могут справиться с возгоранием возле АЭС

Открытых очагов пламени в районе Чернобыльской АЭС нет, хранилищу радиоактивных отходов ничего не угрожает. Однако справиться с тлеющими в зоне отчуждения торфяниками пожарные не могут. Это признали в Службе по чрезвычайным ситуациям Украины в среду, 22 апреля.

Торф, поваленные деревья, старые пни являются прекрасным горючим материалом. Они продолжают незаметно тлеть, а потом резко вспыхивают. В результате украинским пожарным расчетам приходится десятки раз выезжать на одно и то же место, где, как они отчитывались, пожар уже потушен. Именно дым от горящих под землей торфяников сейчас наиболее опасен, поскольку может содержать радиоактивные вещества.

"Малолетучие радионуклиды – стронций-90, плутоний-239-240 – остались, по сути, в 30 – 60-километровой зоне загрязнения. Цезий-137, легколетучий, из-за розы ветров попал на 150 километров", – рассказал "Звезде" о последствиях аварии на Чернобыльской АЭС бывший замминистра Незалежной по чрезвычайным ситуациям Владислав Теличко.

Впрочем, на Украине утверждают, что сейчас беспокоиться не о чем: "Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений", – отрапортовали в ГСЧС Незалежной утром 22 апреля. Вот только украинцев это не успокаивает. Буквально на днях Киев заволокло смогом, показатели загрязнений воздуха независимых лабораторий зашкаливали, а власти в Киеве продолжали утверждать, что опасности здоровью нет. Паникуют и европейцы. В некоторых странах уже замечено повышение содержания в воздухе радиоактивного цезия. Сухая ветреная погода, установившаяся в регионе, усиливает опасность.

Лесные пожары в зоне Чернобыльской АЭС начались в начале апреля, однако власти не сразу осознали масштаб угрозы. Позже в Киеве заявили, что справиться с возгоранием мешают диверсанты, и объявили спецоперацию по их выявлению.