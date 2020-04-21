Вся мировая нефть обесценится из-за коронавируса
На фоне случившегося накануне обвала цен на американскую нефть марки WTI до отрицательных значений предсказано падение стоимости и персидской Dubai с североморской Brent до однозначной цифры. А всему виной не прекращающийся эпидемиологический кризис, накрывший всю планету, и заставивший остановиться экономику большинства стран.
Об этом заявил ведущий исследователь центра Ближневосточных исследований НИИ энергетики и экономики Японии Хинэ Дайсукэ.
"Пока не будет урегулирован баланс спроса и предложения, ситуация с ценами на нефть будет слабой. Думаю, вполне возможно, что такие марки как Dubai или Brent могут упасть до однозначной цифры", – сказал специалист в комментарии РИА "Новости".
По его словам, чтобы восстановить спрос, производители черного золота вынуждены будут намного сократить добычу, однако это не приведет к одномоментной разгрузке хранилищ. На это уйдет какое-то время. Главное, это победить новый коронавирус, и тогда увеличится спрос на сырье, считает эксперт.
Ученый подчеркнул, что нынешняя кризисная ситуация на топливном рынке напрямую связана с эпидемией, которая привела к заморозке активности общества.
"Сейчас прекратилось передвижение людей, функции городов парализованы, это привело к большому снижению спроса", – отметил Дайсукэ.
Другой причиной падения цен японец назвал неспособность договориться между крупными нефтяными игроками по условиям добычи нефти в апреле этого года. В результате сырье накапливалось на складах, никто не осуществлял сделок.
Напомним, в понедельник, 20 апреля, цена на нефть марки WTI (с поставкой в мае) впервые в истории грохнулась ниже дна – котировки на NYMEX падали до минус $40,32 за баррель. В такую кому американское сырье вогнали слабым на него спросом и забитыми до отказа хранилищами в США.
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