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Зеленский окончательно одобрил продажу земель Украины

Президент Незалежной назвал открытие рынка историческим моментом

Глава Украины Владимир Зеленский подписал закон об открытии рынка земель и заявил, что этого события страна ждала со времен обретения независимости. Об этом рассказала пресс-служба лидера украинцев. 

Как говорится в сообщении, рынок земли Украины, мораторий на продажу которой действует уже 20 лет, откроется 1 июля 2021 года. Согласно закону, в течение трех лет земли смогут покупать лишь жители страны, с 2024 г. – уже и юридические лица. 

Иностранцам и людям без украинского гражданства нельзя приобретать как землю, так и доли в компаниях, которые покупают ее. Также есть ограничения по количеству гектаров, которые могут попасть в одни руки. 

Верховная рада приняла этот документ 31 марта.

Полина ИВАНОВА

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