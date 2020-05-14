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В Киеве объяснили настойчивое желание взять под контроль Донбасс

В Киеве объяснили настойчивое желание взять под контроль Донбасс
Фото: EPA/DAVE MUSTAINE/ТАСС
продолжениеУкраинцам грозит нехватка воды
Власти Незалежной доказывают западным партнерам, что действуют в общих интересах

Получив под свой контроль границы в Донбассе, Украина убережет Европу от незаконного проникновения оружия на ее территорию. Так замминистра обороны Незалежной Анатолий Петренко, курирующий вопросы евроинтеграции, объяснил настойчивое стремление Киева сначала взять под свой силовой контроль Донбасс, а потом проводить там выборы и прочие демократические процессы.

Оружие и боеприпасы проникают на Украину, по словам Петренко, из России, в том числе под видом гуманитарной помощи. В результате в Европе сохраняется очаг напряженности и терроризма, заявил он на форуме сотрудничества по безопасности ОБСЕ.

"Единственный реальный способ остановить эту негативную тенденцию – восстановление полного контроля со стороны правительства Украины над всем участком нашей международно признанной государственной границы. Прогресс в этом направлении существенно укрепит безопасность всего региона ОБСЕ", – приводит слова Петренко "Укринформ".

Ранее экс-министр Украины Виктор Суслов заявил, что Киев отказывается выполнять Минские соглашения, поскольку опасается прихода к власти в Донбассе после проведенных по всем правилам выборов пророссийских сил.

Николай ВИКТОРОВ

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