В Киеве объяснили настойчивое желание взять под контроль Донбасс
Получив под свой контроль границы в Донбассе, Украина убережет Европу от незаконного проникновения оружия на ее территорию. Так замминистра обороны Незалежной Анатолий Петренко, курирующий вопросы евроинтеграции, объяснил настойчивое стремление Киева сначала взять под свой силовой контроль Донбасс, а потом проводить там выборы и прочие демократические процессы.
Оружие и боеприпасы проникают на Украину, по словам Петренко, из России, в том числе под видом гуманитарной помощи. В результате в Европе сохраняется очаг напряженности и терроризма, заявил он на форуме сотрудничества по безопасности ОБСЕ.
"Единственный реальный способ остановить эту негативную тенденцию – восстановление полного контроля со стороны правительства Украины над всем участком нашей международно признанной государственной границы. Прогресс в этом направлении существенно укрепит безопасность всего региона ОБСЕ", – приводит слова Петренко "Укринформ".
Ранее экс-министр Украины Виктор Суслов заявил, что Киев отказывается выполнять Минские соглашения, поскольку опасается прихода к власти в Донбассе после проведенных по всем правилам выборов пророссийских сил.
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