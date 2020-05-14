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Украинцам грозит нехватка воды

На Незалежной сказались пять лет перебоев с природным ресурсом

Украинцам грозит нехватка воды. Сейчас важно наладить грамотное использование водного ресурса. С таким заявлением выступили в Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Как отметил секретарь украинского совбеза Алексей Данилов, вероятность водного дефицита ведет к тому, что придется оптимизировать потребление ресурсов, уточняет RT.

Предполагается, что в качестве источников потребление воды могут быть использованы, при крайней необходимости, артезианские скважины, уточняет НСН.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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