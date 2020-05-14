Власти Незалежной, попав в зависимость Запада, потеряли управление страной

Международный валютный фонд (МВФ) действует против страны, с которой якобы сотрудничает. Его цель – сделать клиента зависимым, чтобы потом диктовать все больше условий. С Украиной у него все получилось, считает экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

"Украина серьезно подсела на кредиты, как наркоман на наркотики, и находится в очень серьезной зависимости, – пояснил он в интервью РИА ФАН. – Сегодня одним из условий является продажа земли, а дальше: порты, железные дороги. Безусловно, это уже управление". По словам Олейника, эксперты МВФ уже убедились, что Киев "созрел", поэтому теперь размер кредитов будет все меньше, а условия их выдачи – все строже.

Ранее нардеп Вадим Рабинович заявил, что украинцев "обдурили", когда МВФ поменял правила кредита. "Нам по новой программе будут давать деньги только на выплату процентов, которые мы им должны. Нам будут давать деньги, чтобы мы тут же им отдали эти деньги", – отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об открытии рынка земли в конце апреля, выполнив тем самым одно из требований МВФ, против которого выступали многие жители Незалежной. Не остались в стороне и депутаты Рады.