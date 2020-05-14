СМИ: США производят биовирусы на территории Украины
На Украине действуют биологические лаборатории США, которые занимаются исследованием боевых вирусов, что угрожает самой соборной. Более того, все работы спонсируются Пентагоном. Об этом заявил украинский политолог Александр Лазарев в эфире местного телеканала ZIK.
Он назвал "очень правильным шагом" инициативу председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука по проверке деятельности 15 американских биолабораторий, действующих в стране с 2005 года после "оранжевой революции". Политолог удивлен, "почему этим вопиющим фактом не обеспокоены другие фракции Рады". При этом он выразил сомнение, что украинские силовики будут заниматься данной проблемой.
Лазарев подчеркнул, что деньги на эти лаборатории идут непосредственно от американского военного ведомства, а значит, они работают "для реализации военных целей США".
"Биологические лаборатории, которые находятся в странах третьего мира (...) занимаются исследованием боевых вирусов, которые распространяются на определенных территориях, испытываются на гражданах. На территории США это запрещено законодательно", – сказал эксперт.
В качестве примера такой деятельности лабораторий он привел Грузию. По его словам, после грузино-осетинского конфликта 2008 г. и на этой почве между Россией и Западом, с территории Грузии в РФ "перекочевал вирус африканской чумы свиней", который впоследствие попал уже на Украину, "уничтожив поголовье скота". Лазарев полагает, что это была "биодиверсия, которая проводилась именно из этих лабораторий в Грузии".
По его инфорации, в разных регионах Незалежной фиксируются вспышки опасных "непонятных" заболеваний, связанных с действием американских лабораторий в стране. А то, что от СБУ нет должной реакции на эту проблему, утверждает политолог, говорит о том, что Киев находится под внешним управлением Вашингтона.
"Когда дело касается интересов метрополии на территории колонии, тогда колониальная администрация и ее силовой блок не имеют права туда вмешиваться – это так работает и на Украине", – резюмировал Лазарев.
Напомним, в середине апреля партия ОПЗЖ потребовала от властей страны проверить работу 15 американских военных биолабораторий. Оппозиционеры считают, что их деятельность может привести к эпидемии.
Однако в посольстве США эти подозрения отвергли. В американской дипмиссии заявили, что "программа борьбы с биологической угрозой министерства обороны США работает на Украине совместно с украинским правительством".
Между тем, как сообщал Медведчук, посольство Штатов в Киеве
удалило со своего сайта информацию о работе в Незалежной лабораторий, которые изучают опасные для человека патогены.
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