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Саакашвили привлек США к реформам на Украине

Саакашвили привлек США к реформам на Украине
Михаил Саакашвили. Фото: Alexandr Gusev/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Грузию вместе с американцами политик уже переделал

Бывший глава Одесской области Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили всерьез взялся за реформирование Незалежной. Привлечь к процессу он решил американцев и уже провел соответствующие переговоры с и.о. посла США в Киеве Кристиной Квин.

"Обсудили возможности еще более тесного вовлечения американского агентства по развитию и посольства в программу реформирования Украины", – сообщил Саакашвили в "Фейсбук" 12 мая. 

Он отметил, что в бытность президентом Грузии успешно сотрудничал с американцами. Да и вообще не раз уверял, что у него хороший опыт проведения государственных реформ.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета по реформам на Украине 7 мая, после того, как нардепы Верховной рады отказались утвердить грузинского политика в качестве заместителя главы правительства Незалежной. Новость вызвала бурную реакцию в Тбилиси.

Николай ВИКТОРОВ

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