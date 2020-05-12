Грузию вместе с американцами политик уже переделал

Бывший глава Одесской области Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили всерьез взялся за реформирование Незалежной. Привлечь к процессу он решил американцев и уже провел соответствующие переговоры с и.о. посла США в Киеве Кристиной Квин.

"Обсудили возможности еще более тесного вовлечения американского агентства по развитию и посольства в программу реформирования Украины", – сообщил Саакашвили в "Фейсбук" 12 мая.

Он отметил, что в бытность президентом Грузии успешно сотрудничал с американцами. Да и вообще не раз уверял, что у него хороший опыт проведения государственных реформ.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета по реформам на Украине 7 мая, после того, как нардепы Верховной рады отказались утвердить грузинского политика в качестве заместителя главы правительства Незалежной. Новость вызвала бурную реакцию в Тбилиси.