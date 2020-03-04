В год президентских выборов штатовская империя нашла корень зла в провалах западных ценностей

Соединенные Штаты поголовно охвачены лихорадкой недоверия и внутреннего раздора из-за действий Москвы и лично президента РФ Владимира Путина. С таким утверждением выступил журналист ежедневной газеты The Washington Post Дэвид Фон Дреле, назвав в своей большой статье российского лидера разрушителем, который стремится уничтожить Запад.

Свой вывод он сделал на основании последнего скандала, когда разведка донесла одному из кандидатов в президенты США Берни Сандерсу информацию, что якобы российские боты проникли в систему его "он-лайн армии", чтобы сеять смуту в Демпартии. А в это время глава государства Дональд Трамп увольняет директора Национальной разведки после того, как его помощники проинформировали комитет Конгресса о новых попытках России вмешаться в выборы 2020 года.

"Бинго. Эта лихорадка недоверия является желательным результатом мощного вируса – подрывающего доверие сетевого червя взаимной подозрительности, – который Россия внедрила в операционную систему американской демократии. Без особых затрат и с удивительной легкостью Владимир Путин и его правительство использовали пристрастие и социальные сети для достижения долгосрочной цели России по ослаблению Запада путем поощрения беспорядков и разобщенности", – пишет автор.

Отмечается, что за 8 месяцев до выборов президента США миллионы американцев начали сомневаться в честности и независимости голосования. Москва же подпитывает хаос в Штатах, вбивая "партизанский клин". В результате демократы видят "руку Путина" в каждой новостной ленте, а в это время республиканцы смеются над ними, называя такую реакцию "охотой на ведьм".

По мнению журналиста, сейчас миллионы его сограждан запутались, где реальная информация, а где фейки, служит ли внешняя политика национальным интересам или личным. Он считает, что это победа врагов Америки, поскольку атмосфера взаимной подозрительности внутри страны подрывает способность Вашингтона влиять на события за рубежом. На таком фоне иностранные правительства теряют доверие к нации, лидеры и последователи которой не доверяют друг другу, констатирует Дреле.

Далее автор обвинил Путина во всех смертных грехах в интернет-паутине: он сеет в соцсетях раздор, распространяет дезинформацию, раздувает теории заговора и "разыгрывает американскую систему", а также "благословил российских военных компьютерных хакеров" на создание интриг в истеблишменте США...

"Национальное доверие пошатнулось. <...> И российский лидер, безусловно, доволен тем, что одержал значительную геополитическую победу с таким небольшим усилием и с такой большой помощью американских дураков", – подводит печальный итог журналист.

При этом он подчеркивает, что такому успеху Путина поспособствовали все политические группы страны, поскольку так и не поняли, чего он хочет и почему он этого хочет. А хочет он, считает Дреле, "подорвать американское единство и дискредитировать американское лидерство". Поэтому, кто бы ни бесился на "Фейсбук" или в "Твиттер", он может стать его союзником, резюмирует журналист.

