Демократы и республиканцы продолжают искать "руку Кремля" в выборном процессе

Америку захлестнула новая волна обвинений Москвы во вмешательстве в политические дела Соединенных Штатов. На сей раз отличился кандидат в президенты США от Демократической партии, миллиардер Майкл Блумберг.

В ходе вчерашних дебатов он заявил, что Россия оказывает помощь его конкуренту, сенатору Берни Сандерсу, чтобы тот в итоге проиграл действующему лидеру нации.

"Владимир Путин считает, что Дональд Трамп должен быть президентом США, и именно поэтому Россия помогает вам стать избранным [кандидатом в президенты], чтобы вы проиграли ему", – цитирует Reuters 78-летнего предпринимателя.

По его словам, с очередным приходом в Овальный кабинет Трампа все государственные институты власти "покраснеют", а американцы последующие 20 или 30 лет будут жить "в этой катастрофе".

Сандерс не заставил себя ждать с ответом, но почему-то его адресовал лично... российскому лидеру.

"Позвольте мне сказать господину Путину, который вмешался в выборы 2016 года ... Эй, господин Путин, если я буду президентом Соединенных Штатов, поверьте мне, вы больше не будете вмешиваться в американские выборы", – кричал из-за океана 78-летний политик.



Огня поддал еще один американский деятель – экс-мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж. По его версии, "русские хотят, чтобы был хаос" в Америке. Ну, у этого 38-летнего ветерана войны в Афганистане еще все впереди, но задел уже хороший.

Напомним, сам Трамп тоже только успевает отмахиваться от обвинений за мифическую помощь из Москвы. Буквально накануне президент ответил оппонентам, что ему для победы не нужно содействие никакой страны. Да и ранее он не получал ниоткуда помощи.

Для чистоты информации добавим, что нынешнему хозяину Белого дома 72 года. Ну, а выборы 46-го президента США должны состояться 3 ноября 2020 года.

