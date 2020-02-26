Кандидаты в президенты США обвинили друг друга в помощи Путина
Америку захлестнула новая волна обвинений Москвы во вмешательстве в политические дела Соединенных Штатов. На сей раз отличился кандидат в президенты США от Демократической партии, миллиардер Майкл Блумберг.
В ходе вчерашних дебатов он заявил, что Россия оказывает помощь его конкуренту, сенатору Берни Сандерсу, чтобы тот в итоге проиграл действующему лидеру нации.
"Владимир Путин считает, что Дональд Трамп должен быть президентом США, и именно поэтому Россия помогает вам стать избранным [кандидатом в президенты], чтобы вы проиграли ему", – цитирует Reuters 78-летнего предпринимателя.
По его словам, с очередным приходом в Овальный кабинет Трампа все государственные институты власти "покраснеют", а американцы последующие 20 или 30 лет будут жить "в этой катастрофе".
Сандерс не заставил себя ждать с ответом, но почему-то его адресовал лично... российскому лидеру.
"Позвольте мне сказать господину Путину, который вмешался в выборы 2016 года ... Эй, господин Путин, если я буду президентом Соединенных Штатов, поверьте мне, вы больше не будете вмешиваться в американские выборы", – кричал из-за океана 78-летний политик.
Напомним, сам Трамп тоже только успевает отмахиваться от обвинений за мифическую помощь из Москвы. Буквально накануне президент ответил оппонентам, что ему для победы не нужно содействие никакой страны. Да и ранее он не получал ниоткуда помощи.
Для чистоты информации добавим, что нынешнему хозяину Белого дома 72 года. Ну, а выборы 46-го президента США должны состояться 3 ноября 2020 года.
Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки
Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру
Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему
Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Добавляйте в кофе: всего одна специя поднимет потенцию после 50 лет
- Сохранить здоровье после 60 лет помогут простые правила питания
- Вредят здоровью: кому нельзя есть блины
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- Сытная начинка из сыра и ветчины: рецепт блинов с припеком
- Вместо яичницы: рецепт нестандартного завтрака
- Дырчатые блины на молоке: рецепт на Масленицу - 2020
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ