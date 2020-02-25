Хозяин Белого дома отрицает "вмешательство" РФ в его борьбу за кресло главы государства

Президент США Дональд Трамп на фоне очередного скандала о якобы участии России в выборный процесс в Штатах заявил, что он не нуждается ни в чьей помощи и ни от какой страны. Об этом он сказал на пресс-конференции в Нью-Дели по итогам визита в Индию.

"Во-первых, мне не нужна помощь от какой-либо страны. И я не получал какой-либо помощи от какой-либо страны", – цитирует РИА "Новости" Трампа.

Новая волна "разоблачений" Москвы началась в прошлую пятницу, когда газета Washington Post написала, что представители властей США на брифинге уведомили кандидата на номинацию от Демпартии Берни Сандерса о зафиксированных, как они утверждают, попытках РФ помочь ему в предвыборной борьбе. При этом издание не уточнило, какие именно шаги предприняла Москва.

В свою очередь телеканал CNN сообщил со ссылкой на некие анонимные источники в разведке, что Россия опять якобы пытается повлиять на выборы в США, чтобы оказать содействие Трампу переизбраться. На это американский лидер заявил, что появившиеся в СМИ статьи о "вмешательстве" Москвы в президентскую кампанию 2020 года, являются "кампанией по дезинформации", за которой стоят демократы.

Позже тот же телеканал CNN со ссылкой на три источника сообщил, что разведка США преувеличила оценку "вмешательства" России. А глава аппарата сотрудников вице-президента Соединенных Штатов Марк Шорт и вовсе назвал бессмысленными утверждения о том, что переизбрание Трампа может каким-то образом быть интересно РФ, пишет ТАСС.