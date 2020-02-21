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Победа Трампу обеспечена: разведка США узнала о вмешательстве России в выборы-2020

Победа Трампу обеспечена: разведка США узнала о вмешательстве России в выборы-2020
Дональд Трамп. Фото: Oliver Contreras/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Противникам американского президента рассказали то, что они давно хотели услышать

Никогда такого не было и вдруг опять. В США обвинили Россию во вмешательстве в американские выборы – уже новые, которые запланированы на осень 2020 года. Главным кандидатом на кресло президента снова выступает Дональд Трамп, и на этом фоне разведывательное ведомство США подготовило доклад, в котором утверждается, что агенты РФ уже продвигают его к победе.

По данным разведки, русские хакеры действуют через соцсети американцев, причем используют для этого не зарубежные серверы, а находящиеся внутри страны, из-за чего их работу сложнее пресечь. Москва, дескать, уже повлияла на праймериз демократов, а в дальнейшем вмешается и в общий ход выборов, передает The New York Times.

Этот доклад разведчики представили конгрессменам в Палате представителей, где большинство – члены Демократической партии, то есть противники Трампа. Они уже пытались отправить президента в отставку, обвиняя его в связях с Москвой, но импичмент провалился, поскольку доказать антигосударственную деятельность главы Белого дома демократам не удалось. Еще раньше было признано несостоятельным открытое по их инициативе расследование о вмешательстве РФ в выборы-2016. Возглавлявший процесс спецпрокурор Роберт Мюллер поплатился за это карьерой, напоминает РИА ФАН.

Узнав о нынешнем брифинге спецслужб в Палате представителей, Трамп, по сообщению источников, пришел в ярость и спустя пару дней отправил в отставку главу Национальной разведки Джозефа Магуайра. Исполнять обязанности директора ведомства назначен посол США в Германии Ричард Гренелл, передает RT.

Гренелл прославился своими письмами с угрозами в адрес европейских предпринимателей, поддерживающих строительство "Северного потока – 2". Так что в любви к России его явно не упрекнуть, и придраться к Трампу по поводу этой кандидатуры демократы не смогут. Но это не означает, что РФ перестанут подозревать в помощи действующему президенту США. Игра "Обвини Россию" переходит уже в разряд любимых у американских политиков.

Николай ВИКТОРОВ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

гость из далека
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Да, наши киберспециалисты на машине времени уже выиграли выборы для Трампа!
Гость
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И откуда они всё и о всех знают? Из пальца высасывают что ли?
гррр
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Раша нарвалась...теперь санкции примут совсем другой коленкор и <цензура> Московии близок как никогда !!!
Гость
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Клинический случай - что не американец в погонах или с военным образованием, то параноик!
сэр самуэль харрис
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2020г уже подготовлен для победы Трампа,
спец.службы США должны обратить внимание на 2024г .Россия готовит победу нв выборах одного из
родственников Трампа
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