В ФРГ повторяется британская история со Скрипалем

Немецкие власти выслали двух сотрудников российского посольства в Берлине под давлением противников "Северного потока-2". К таким выводам пришли специалисты, знакомые с ситуацией изнутри.

Недовольные строительством российского газопровода в Европе силы стремятся рассорить Москву с Берлином, поддерживающим "Северный поток-2", пояснил "Коммерсанту" дипломатический источник.

"Германии выкручивают руки по "Северному потоку-2", всеми мыслимыми и немыслимыми способами пытаясь изменить прагматичный подход Берлина к собственной энергетической политике", – отметил дипломат.

Все помнят, как американский посол в ФРГ Ричард Гренелл открыто запугивал немецкое правительство и предпринимателей, сотрудничающих с Россией. Тогда власть и простых жителей Германии возмутило такое поведение представителя США. Появление сейчас в ФРГ "Скрипаля номер два" и уже имеющиеся негативные последствия этой истории наталкивают на мысль, что противники "Северного потока-2" зашли с другой стороны.

Накануне в ФРГ объявили персонами нон-грата и выслали на родину двух сотрудников посольства РФ. Их назвали "агентами внешней разведки", причастными к убийству проживавшего в Германии гражданина Грузии чеченского происхождения, бывшего полевого командира боевиков Зелимхана Хангошвили, передает Süddeutsche Zeitung.

Ранее эксперты отмечали, как "удачно" отравление экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании совпало с действиями России в Сирии.