Немцы провели параллель между боевиками на Балканах и влиянием в регионе РФ

В Германии сделали дерзкое заявление, мимо которого не смогли пройти в России. Так, глава оборонного ведомства ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр сравнила роль РФ на Балканах с терроризмом.

Бесцеремонную речь министр выпалила в прямом эфире телеканала ZDF. Скорее всего, не подумав, решил читатель РИА "Новости".

"Не видит мадам берегов. Надо хотя бы пытаться думать, прежде чем рот открываешь", – прокомментировал сообщение возмущенный россиянин.

Между тем Крамп-Карренбауэр на всю страну назвала международные силы во главе с НАТО (KFOR), которые следят за безопасностью в Косово, успешным проектом. Однако, отметила министр, еще есть, над чем работать. Пока KFOR еще не самостоятельная структура.

"Основополагающий конфликт между Сербией и Косово не разрешен, и новые угрозы вроде возвращения террористов-боевиков или растущее влияние России и Китая еще чувствуются в этом регионе", – резюмировала глава Минобороны ФРГ.

Официальные лица в России пока не отреагировали на данное заявление.

Независимость Косово, согласно данным МИД Сербии, поддерживают 95 стран НАТО, 93 – не признают. Позиция еще 5 государств неясна. Москва неоднократно подчеркивала, что выступает за стабильность на Балканах. А ее отношения с Белградом никоим образом не вредит третьим странам.