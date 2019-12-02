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В Германии сделали дерзкое заявление, мимо которого не смогли пройти в России. Так, глава оборонного ведомства ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр сравнила роль РФ на Балканах с терроризмом.
Бесцеремонную речь министр выпалила в прямом эфире телеканала ZDF. Скорее всего, не подумав, решил читатель РИА "Новости".
"Не видит мадам берегов. Надо хотя бы пытаться думать, прежде чем рот открываешь", – прокомментировал сообщение возмущенный россиянин.
Между тем Крамп-Карренбауэр на всю страну назвала международные силы во главе с НАТО (KFOR), которые следят за безопасностью в Косово, успешным проектом. Однако, отметила министр, еще есть, над чем работать. Пока KFOR еще не самостоятельная структура.
"Основополагающий конфликт между Сербией и Косово не разрешен, и новые угрозы вроде возвращения террористов-боевиков или растущее влияние России и Китая еще чувствуются в этом регионе", – резюмировала глава Минобороны ФРГ.
Официальные лица в России пока не отреагировали на данное заявление.
Независимость Косово, согласно данным МИД Сербии, поддерживают 95 стран НАТО, 93 – не признают. Позиция еще 5 государств неясна. Москва неоднократно подчеркивала, что выступает за стабильность на Балканах. А ее отношения с Белградом никоим образом не вредит третьим странам.
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