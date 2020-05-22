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МВФ согласовал условия кредита для Украины

МВФ согласовал условия кредита для Украины
Фото: Siryk Anatolii/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Для Незалежной зарезервировали 5 миллиардов долларов, но она имеет право ими не пользоваться

Международный валютный фонд (МВФ) и Киев согласовали предварительный договор о предоставлении Украине займа в размере $5 млрд сроком на 18 месяцев. Об этом сообщили в МВФ.

По условиям соглашения, Фонд резервирует нужную сумму, а украинская сторона вправе ею воспользоваться в полном объеме или частично.

"Новый кредит направлен на обеспечение платежного баланса и поддержки бюджета, чтобы помочь властям справиться с последствиями шока от COVID-19", - говорится в сообщении. По мнению экспертов Фонда, данная дополнительная финансовая поддержка уменьшит уязвимость украинской экономики, будет способствовать ее росту, а также возобновлению реформ после кризиса, вызванного пандемией.

Соглашение еще должно утвердить руководство МВФ. Произойти это может "в ближайшие недели", отмечается в сообщении.

Между тем в Киеве ждут первого транша уже в мае. Об этом накануне заявил министр финансов Украины Сергей Марченко. Кроме того, он сообщил, что Киев рассчитывает вскоре получить еще по $1 млрд от Всемирного банка и Евросоюза, передает телеканал "360". Под какой процент Запад дает Украине деньги, не указано.

Николай ВИКТОРОВ

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