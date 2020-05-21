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Украина получит в мае крупный перевод от МВФ

Украина получит в мае крупный перевод от МВФ
Фото: Christophe Gateau/dpa/www.globallookpress.com
Незалежной дают кредит, чтобы она могла отдать старые долги

Соглашение между Киевом и Международным валютным фондом (МВФ) практически готово. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко. По его словам, первый транш поступит еще в мае. Всего же за ближайшие полтора года МВФ даст Украине в долг $5 миллиардов.

Сейчас в Киеве дорабатывают соглашение с МВФ. После того как итоговый документ подпишут президент и глава Нацбанка Незалежной, его должен одобрить совет директоров МВФ. Но предварительно все договоренности получены. Поэтому еще до конца мая в Киев придет первая часть кредита – примерно $1,75 млрд, рассказал Марченко изданию "Новое время".

Впрочем, первый транш может быть даже больше – около $1,9 млрд. Об этом было сказано накануне на заседании правительства Украины. В любом случае, до конца 2021 г. сумма кредита должна составить $5 миллиардов.

МВФ возобновил сотрудничество с Киевом после того, как украинские власти выполнили ряд условий, в частности, приняли закон о продаже земли. Но в оппозиции считают, что украинцев обманули - по новым правилам, полученные деньги придется тут же отдавать обратно в виде платежей по прежним кредитам.

Николай ВИКТОРОВ

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