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Украина готовит резервистов для войны в Донбассе

Украина готовит резервистов для войны в Донбассе
Фото: Zuma\TASS
Генштаб обещает, что военнослужащие не окажутся в зоне конфликта без согласия

Минобороны Украины объявило о призыве на военную службу полтысячи офицеров запаса. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства в четверг, 21 мая.

Указ подписан министром обороны страны Андреем Тараном еще 19 мая.

"В соответствии с приказом, по 16 военно-учетным специальностям подлежать призыву 500 офицеров запаса в возрасте до 43 лет, которые закончили кафедры военной подготовки, имеют высшее образование не ниже бакалавра и не проходили военную службу", – говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что целью призыва является приобретение ими практических навыков и умений для вооруженной защиты Отечества, накопления военно-обученного ресурса в запасе после их освобождения, повышение уровня укомплектованности ВСУ офицерским составом.

Отдельно подчеркивается, что к участию в киевской операции в зоне вооруженного конфликта в Донбассе эти военные привлекаться не будут – исключительно "в добровольном порядке после заключения ими контракта" на службу на передовой.

По данным Телеграм-канала "Источники Шаурмы Зеленского", который, в свою очередь, ссылается на своих "агентов" в ВСУ, при подписании контракта на военную службу, "планируется тщательней проверять кандидатов и подбирать соответствующие кадры, которые не испортят лицо армии", т.к. с апреля 2014 г. резко вырос и остается стабильно высоким уровень преступности среди военнослужащих.

Начиная с войны в Донбассе, куда Киев загонял, кроме реальных военных, разношерстных добробатов, вкусивших запах реальной крови и попавших потом в ряды ВСУ, нацполиции и прочих силовиков, в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано 27,2 тыс. уголовных производств о правонарушениях и преступлениях, которые совершили 43 тыс. военнослужащих. "Это четвертая часть армии", пишет портал.

Добавим, что данный призыв резервистов аккурат совпал с обострением с начала мая ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. А накануне ДНР и ЛНР привели все свои вооруженные формирования в полную боеготовность.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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