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ДНР не хочет объединяться с ЛНР

ДНР не хочет объединяться с ЛНР
Денис Пушилин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Пушилин раскрыл причины отказа объединять донецкие республики

Народным республикам Донбасса на сегодняшний момент времени абсолютно нецелесообразно объединяться в одно целое по ряду причин. Об этом рассказал глава ДНР Ленис Пушилин в интервью порталу "Украина.ру".

По его словам, одним из факторов являются минские соглашения, в которых Донецкая и Луганская народные республики представлены в качестве разных субъектов. Если же они сейчас объединятся в один регион, Донбассу придется сократить свое представительство в переговорах.

Также Пушилин отметил, что хотя у ДНР и ЛНР одинаковая идейная платформа, тем не менее, законодательная база, экономика и промышленность отличаются. Он добавил, что в руководстве Донецкой республики не вели разговоров об объединении с луганскими коллегами.

На прошлой неделе, 16 мая, МИД ДНР выдвинуло ультиматум украинским властям – Киев должен либо начать прямой диалог с Донбассом, либо выйти из минских соглашений. А в связи с обострением ситуации на линии соприкосновения из-за постоянных артобстрелов со стороны ВСУ, накануне военные народных республик приведены в полную боевую готовность.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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