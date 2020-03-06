На Украине итоги голосования Народного совета не признают

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики признал русский язык единственным государственным. Депутаты Народного совета ДНР единогласно проголосовали за предложение главы республики Дениса Пушилина.

Об этом говорится на сайте политика. Ранее в ДНР было два государственных языка – русский и украинский. Однако, как отметили в парламенте "применение украинского языка как государственного до сих пор не нашло практической реализации".

Кроме того, депутаты проголосовали за обучение в школах на русском языке. Но при этом, по словам главы ДНР при Народном совете Алексея Сухинина, сохраняется возможность получения дошкольного, начального общего и основного общего образования на родном языке по желанию родителей обучающихся.

В Киеве, разумеется, решение Народного совета не признали и считают деятельность властей ДНР незаконной.

Провозглашение русского языка единственным государственным в ДНР по сути стало ответом на действия киевских властей в феврале 2014 года.

Тогда Верховная Рада отменила региональный статус русского языка. До этого в регионах, где исторически проживает много русскоязычного населения, русский язык мог использоваться в делопроизводстве и при общении местных органов власти с гражданами.