Россиянин подчеркнул, что его люди не сбивали самолет

Бывший лидер ополчения ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что чувствует "моральную ответственность" за гибель малайзийского "Боинга" MH17 под Донецком в июле 2014 года. Об этом пишет британская Times.

Издание называет реконструктора "бывшим полковником российской государственной службы безопасности ФСБ".



"Поскольку я командовал ополченцами и был участником конфликта, я чувствую моральную ответственность за гибель этих людей (пассажиров и членов экипажа "Боинга")", – приводит "Инопресса" слова Стрелкова.

Одновременно 49-летний гражданин РФ подчеркнул, что силы ополчения "не сбивали самолет".

Ему был задан вопрос, можно ли его слова истолковать как признание вины российских военных. Стрелков ответил, что это можно "интерпретировать так, как нравится" и отказался от дальнейших комментариев.

Напомним, международная следственная группа обвинила россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко в причастности к крушению 17 июля 2014 г. самолета Boeing 777 рейса MH17, следовавшего по маршруту из Амстердама в Куала-Лумпур.

В марте 2020 г. в Гааге начались судебные слушания в отношении этих фигурантов дела при их отсутствии. Сам Стрелков уже заявлял, что не признает Международный суд в Гааге и не станет добровольно давать показания на процессе.

"Я не собираюсь играть на чужой территории по чужим правилам, рассчитывая при этом на успех. Я не жду милосердия и понимания от врага", – сказал он украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

После этого интервью в Незалежной разгорелся скандал.

