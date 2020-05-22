Версию о поражении лайнера обстрелом ЗРК опровергают снимки обломков самолета

Никакая ракета "Бук" не сбивала малайзийский "Боинг" MH17, рухнувший в полях под Донецком в 2014 году. К такому выводу пришел независимый технический эксперт Юрий Антипов, разместивший в соцсети пять фотографий, доказывающих его утверждение.

Он напомнил, что на обломках самолета зафиксировано сильнейшее тепловое воздействие. В результате этого эксперты констатировали, что они вылетели из начавшего разрушаться "Боинга" первыми.

"В собранной с найденных обломков осыпи были обнаружены металлические образования (конгломераты), состоящие из спекшихся между собой шаровых образований металла", – написал Антипов в своем "Фейсбук".

По его мнению, данный материал, "нашпиговавший детали интерьера и кресла первого класса самолета рейса МН17", не имеет никакого отношения к якобы выпущенной по малайзийскому борту ракете мифического "Бука".

Свое утверждение эксперт доказал при помощи пяти снимков, которые были сделаны в ходе исследования с постоянным увеличением под "суперсовременным японским электронным микроскопом". На одной из фотографий очень четко можно увидеть, что размер металлической частицы составляет всего один микрон, пояснил аналитик.

"Ни о каком "родителе" этого шара под названием "Бук" даже речи идти не может. Ни при каких условиях, как бы ни пыжился этот "папаша", он не сможет выплеснуть из себя таких круглолицых одинаковых с лица "микросперматозоидов". Ни по размеру, ни по форме, ни по материалу, из которого сделаны эти малыши", – резюмировал Антипов.

Он пообещал и дальше приводить другие доказательства, которые, по его словам, должны разрушить столь любимую международной следственной группой под зорким оком Киева и, собственно, им навязанную, а потом поддержанную Амстердамом версию о некоем российском "Буке".

Малайзийский "Боинг 777" рейса MH17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. В июне 2019 г. ССГ назвала имена фигурантов уголовного дела, которых считает причастными к доставке "Бука" из РФ – россиян Игоря Стрелкова (Гиркина), Сергея Дубинскиого, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко, напоминает издание "Царьград".

На днях Гиркин взял на себя моральную ответственность за гибель пассажиров самолета, однако заявил, что ополченцы к этой трагедии не имеют отношения.

