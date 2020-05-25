Изучение частей самолета под микроскопом позволило сделать однозначные выводы о непричастности "Бука" к авиакатастрофе в Донбассе

Современная техника позволяет проводить экспертизы вещественных доказательств с точностью, не доступной ранее. Об этом напомнил независимый технический эксперт Юрий Антипов. Он проводит собственное расследование крушения "Боинга" в Донбассе. Изучение обломков лайнера при помощи новейшего японского электронного микроскопа позволило сделать удивительные выводы.

Рассматривая многократно увеличенные частицы осыпи с обгоревших конструкций, эксперт заметил множество фрагментов шестиугольной формы, напоминающих пчелиные соты. Антипов уже установил, что это был за исходный материал в конструкции Б777-200. Обнародовать эту информацию публично он считает преждевременным, но отмечает: уровень повреждения этой структуры показывает, что основной удар, из-за которого произошло разрушение самолета, пришелся на центральную часть самолета, а не на кабину пилотов.

Об этом же свидетельствует характер разрушения воздуховодов: в середине они повреждены больше, чем в носовой части лайнера.

"Значит, очень высокая температура была еще ближе к центральной части самолета, – поделился эксперт своими выводами в "Фейсбук". - Эти воздуховоды первыми и мгновенно были выброшены из разрушающегося самолета. И причем здесь "Бук", якобы взорванный у кабины пилотов???"

Свое сообщение эксперт сопроводил видеороликами, доказывающими данные выводы. На кадрах можно увидеть и микрочастицы, которые Антипов назвала "сотами", пишет "Царьград".

Ранее эксперт показал фотографии, при помощи которых опроверг версию, что самолет могли сбить ракетой, выпущенной с ЗРК "Бук".

Пассажирский "Боинг" Малайзийских авиалиний рухнул на территории Донбасса в июле 2014 года. Погибли 298 человек.