Не все материалы по делу об авиакатастрофе в Донбассе переданы в суд

Группа следователей, занимавшихся в Нидерландах делом о гибели в Донбассе малайзийского "Боинга", изучила не все факты и обстоятельства. Об этом заявил глава департамента МИД РФ Алексей Парамонов.

По его словам, материалы, которые передавала следствию российская сторона, не принимались во внимание или вдруг объявлялись фальшивкой. В то же время к делу приобщались данные, полученные из каких-то странных источников или которые передавала Украина, по сути, являющаяся заинтересованной стороной.

"Вместе с тем не было проведено настоящее расследование роли Украины в крушении рейса МН17", – указал на очередную странность Парамонов, передает РИА "Новости".

Москва ранее не раз поднимала вопрос, почему Киев не запретил полеты гражданских самолетов над территорией, где ведутся боевые действия. Но группа международных следователей, в которую, к слову, вошли представители Незалежной, но куда не включили российских специалистов, не сочла эту тему существенной для расследования причин трагедии. Почему это происходит, попытался объяснить в своем фильме голландский режиссер Макс фон дер Верфф.

Пассажирский самолет Малайзийских авиалиний рухнул в Донбассе летом 2014 года. В марте 2020 г. в Нидерландах начался суд по этому делу. В качестве обвиняемых проходят трое россиян и один украинец. Свидетели участвую в процессе анонимно, сообщает URA.RU.

Утверждается, что самолет был сбит из ЗРК "Бук". Однако данные независимого расследования показывают, что пущенная с земли ракета не имеет отношения к трагедии. Судебный процесс, прерванный из-за коронавируса, должен возобновиться 8 июня.