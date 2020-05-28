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Нашумевшее интервью бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), которое он дал скандальному репортеру с Украины Дмитрию Гордону, прокомментировал глава правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. Он подтвердил, что его бывший друг на самом деле высказался по делу о сбитом MH17, и его слова могут быть чреваты для России.
При этом Бородай уверен, что Гиркиным двигало исключительно тщеславие. Некогда почти национальный герой стал никому не интересен. Теперь же он пытается любыми правдами и неправдами привлечь к себе внимание. Именно поэтому Стрелков неожиданно "признал" часть вины за крушение "Боинга", уверен Бородай.
По мнению Бородая, Стрелков видит продолжение своей политической карьеры
только в случае революции в России. О том же грезит известный своими антироссийскими
высказываниями журналист Гордон. Поэтому их "случка совершенно естественна", передает слова бывшего друга Стрелкова "Царьград".
При этом скандальное заявление Гиркина о его якобы причастности к крушению малазийского "Боинга" обязательно будет использовано врагам России, уверен Бородай.
Напомним, бывший лидер ополчения ДНР Игорь Стрелков ранее заявил, что чувствует "моральную ответственность" за гибель малайзийского "Боинга".
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