Экс-лидером ополчения ДНР руководило тщеславие

Нашумевшее интервью бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), которое он дал скандальному репортеру с Украины Дмитрию Гордону, прокомментировал глава правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. Он подтвердил, что его бывший друг на самом деле высказался по делу о сбитом MH17, и его слова могут быть чреваты для России.

При этом Бородай уверен, что Гиркиным двигало исключительно тщеславие. Некогда почти национальный герой стал никому не интересен. Теперь же он пытается любыми правдами и неправдами привлечь к себе внимание. Именно поэтому Стрелков неожиданно "признал" часть вины за крушение "Боинга", уверен Бородай.

По мнению Бородая, Стрелков видит продолжение своей политической карьеры только в случае революции в России. О том же грезит известный своими антироссийскими высказываниями журналист Гордон. Поэтому их "случка совершенно естественна", передает слова бывшего друга Стрелкова "Царьград".



При этом скандальное заявление Гиркина о его якобы причастности к крушению малазийского "Боинга" обязательно будет использовано врагам России, уверен Бородай.

Напомним, бывший лидер ополчения ДНР Игорь Стрелков ранее заявил, что чувствует "моральную ответственность" за гибель малайзийского "Боинга".