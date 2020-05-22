Строительство забора на границе с Россией отложили

По решению кабинета министров Украины завершение проекта "Стена" перенесено на 2025 год. Об этом сообщила Госпогранслужба Незалежной в ответ на запрос экспертной организации StateWatch.

Проект "Стена" представляет собой возведение забора на стыке территорий России и Украины. Его придумал экс-премьер Незалежной Арсений Яценюк в 2014 г., напоминает "ФедералПресс".

Планировалось, что все будет готово к 2018 году. Затем сроки сдачи объекта перенесли на 2021 год. Теперь строительство отложили еще на четыре года. Объясняется это решение просто – у Киева нет денег на "инженерно-техническое обустройство российско-украинской границы", сообщает StateWatch.

По данным экспертов, проектная стоимость "Стены" составляет 4,1 млрд грн, из них 1,7 млрд грн было потрачено ранее. В 2020 г. пограничники ждут, что им перечислят на строительство еще 400 млн грн из бюджета, но указывают, что материалы и услуги в последнее время заметно подорожали. Однако в StateWatch настаивают: стена должна быть возведена как можно быстрее.

"Проект рискует растянуться во времени на десять лет и превратиться в маленький отечественный аналог Великой китайской стены. Поэтому нынешнее правительство, несмотря на то что проект был начат предшественниками, просто обязано его завершить как можно быстрее", – отмечают в экспертной организации.

Ранее сообщалось, что за все время была возведена меньшая часть "стены".