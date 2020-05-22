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Сначала Донбасс, потом Крым: в Киеве построили планы на будущее

Сначала Донбасс, потом Крым: в Киеве построили планы на будущее
Фото: Александр Кравченко/ТАСС
Жители ЛНР и ДНР первыми поймут плюсы жизни в составе Незалежной

Донбасс нужен Москве, чтобы отвлечь внимание Киева от Крыма. Но Украина сможет вернуть обе территории. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.

"Крым – это наземный авианосец, который стратегически нужен России для присутствия в Черном море, мы это понимаем", – пояснил Резников в интервью "Новостям Донбасса", отметив, что Донбасс – это "временная карта", которую разыгрывает Москва, чтобы удержать власть на полуострове.

Поэтому сначала Киев вернет ЛНР и ДНР, рассчитал Резников. Этому помогут многочисленные родственные связи между жителями самопровозглашенных республик и остальной Украины. Но тут важно, что Киев сможет предложить выходцам из Донбасса:

"Они должны получить… медицинскую помощь, иметь возможность в 14 лет получить свой первый документ-идентификатор, чтобы дальше продолжить свое образование. Пересекая КПВВ, они должны попадать в Европу. Пускай не сразу в Европу класса Франции или Германии, но в Европу уровня Польши или Словакии", – перечислил вице-премьер "реалистичные", по его словам, задачи.

С Крымом ситуация сложнее, но тоже, по мнению Резникова, решаемая. "Крым мы тоже вернем, просто всему свое время", – отметил вице-премьер. Причем отсутствие окончательного урегулирования на юго-востоке не станет препятствием для возвращения полуострова. "Это параллельные треки", – пояснил он.  

Ранее Резников обвинил Москву в том, что она не гарантировала безопасность сотрудников Красного Креста на территории Донбасса.

О том, как на самом деле возникла идея воссоединения Крыма с Россией, накануне рассказали в ООН.

Николай ВИКТОРОВ

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