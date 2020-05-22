Выступлением представителя РФ воспользуются украинские власти и националисты исключительно в целях самопиара

Заявление постпреда России в ООН Василия Небензи о том, что Украина сама виновата в потере Крыма из-за госпереворота в стране, могут вызвать бурную реакцию со стороны руководства Незалежной и местных ура-патриотов, но все это будет лишь ради самопиара. Такую оценку вероятным шагам Киева дал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Он считает, что в условиях падения популярности у населения глава государства Владимир Зеленский пытается поднять свой сильно рухнувший рейтинг при помощи антироссийской риторики в вопросах Крыма и Донбасса. Однако реальных шагов здесь он, скорее всего, предпринимать не станет, отметил эксперт.

"Во-первых, потому что нет такой необходимости, а во-вторых, потому что украинской власти сейчас выгоден самопиар на проблемах Крыма и Донбасса. Это для них более выгодно, чем какие-то конкретные действия, по той простой причине, что ничего радикального в этом сделать нельзя", – заявил в эфире НСН политолог.

По его словам, в ближайшие годы пан Зеленский вряд ли что-то сделает, но пиар ему необходим. Поэтому на вчерашее выступление в ООН Небензи обязательно отреагирует украинский МИД.

"Будут также и заявления со стороны радикалов, потому что им надо тоже пиариться. И на этом все закончится", – констатировал Охрименко.

Напомним, накануне на онлайн-заседании Совбеза ООН по формуле Аррии, посвященном ситуации на полуострове, Небензя сказал, что власти Украины сами виноваты в том, что в Крыму в 2014-ом состоялся референдум по присоединению к России. Крымчан к этому сподвигли события после госпереворота. Также в ООН выступили и общественники полуострова, сообщившие о реальной жизни в Республике, пытаясь развенчать киевские мифы-страшилки.

