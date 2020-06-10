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Саакашвили предрек исчезновение Украины

Саакашвили предрек исчезновение Украины
Михаил Саакашвили. Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Спасти страну поможет лишь проведение реформ

Украина оказалась перед угрозой распада. Чтобы этого не допустить, необходимо быстро проводить изменения, делать "реальные вещи". Об этом заявил глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили.

"Страны может не быть", – считает политик. Причина, по его мнению, кроется в усилении центробежных сил, причем и на юге, и на востоке, и на крайнем западе, и на севере.

Не допустить развала государства поможет лишь оперативное проведение реформ, сообщил Саакашвили в эфире телеканала "Украина 24".

О развале страны бывший президент Грузии говорит не впервые. В феврале этого года он заявил, что без изменения политической системы нарушится единство Украины. Он предположил, что государство развалится на пять частей, передают "Известия".

Михаил Саакашвили стал главой исполнительного комитета реформ Украины в мае 2020 года. После своего назначения на пост политик пригласил американские структуры вмешаться в проведение реформ в стране, напоминает телеканал "360".

Карина СИРАЗОВА

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