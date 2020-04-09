Евросоюз даст Украине денег на борьбу с коронавирусом
Евросоюз решил помочь Украине и еще пяти странам остановить
вспышку коронавируса и выделил на это более €15,6 млрд. Об этом сообщили в
Европейской комиссии.
Украине ЕС пообещал более €190 млн на поддержку населения, покупку медицинского оборудования и других необходимых средств в борьбе с COVID-19. О том, как распределятся деньги между странами, комиссар ЕС Оливер Варгеи написал в "Твиттер".
В рамках программы "Восточное партнерство" финансовую помощь также получат Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдова и Армения. Им ЕС выделил от €14 млн до €183 млн.
Кроме того, ЕС пообещал направить деньги наиболее уязвимым странам Африки, Западным Балканам, странам Ближнего Востока и Латинской Америки. Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.
Ранее за помощью к ЕС обратилась Белоруссия, несмотря на то что президент Александр Лукашенко не раз отрицал опасность коронавируса. Число заболевших в стране стремительно растет, и Минску потребовались средства на покупку масок и оборудования.
В европейских странах ситуация с коронавирусом также непростая. Премьер Италии Джузеппе Конте предположил, что ЕС вспышку COVID-19 может не пережить.
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