Киев получит почти €200 млн на покупку медицинского оборудования

Евросоюз решил помочь Украине и еще пяти странам остановить вспышку коронавируса и выделил на это более €15,6 млрд. Об этом сообщили в Европейской комиссии.



Украине ЕС пообещал более €190 млн на поддержку населения, покупку медицинского оборудования и других необходимых средств в борьбе с COVID-19. О том, как распределятся деньги между странами, комиссар ЕС Оливер Варгеи написал в "Твиттер".

В рамках программы "Восточное партнерство" финансовую помощь также получат Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдова и Армения. Им ЕС выделил от €14 млн до €183 млн.

Кроме того, ЕС пообещал направить деньги наиболее уязвимым странам Африки, Западным Балканам, странам Ближнего Востока и Латинской Америки. Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

Ранее за помощью к ЕС обратилась Белоруссия, несмотря на то что президент Александр Лукашенко не раз отрицал опасность коронавируса. Число заболевших в стране стремительно растет, и Минску потребовались средства на покупку масок и оборудования.

В европейских странах ситуация с коронавирусом также непростая. Премьер Италии Джузеппе Конте предположил, что ЕС вспышку COVID-19 может не пережить.