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Захарову возмутило решение Вашингтона лишить денег ВОЗ

Захарову возмутило решение Вашингтона лишить денег ВОЗ
Мария Захарова. Фото: MFA Russia Press Service/Global Look Press/www.globallookpress.com
Американским властям напомнили о развитии эпидемии коронавируса по всему миру

Планы Вашингтона заморозить выплату взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения в Москве назвали несвоевременными и непрагматичными. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что в России обратили внимание на соответствующую угрозу главы Госдепа Майка Помпео.

"Мы считаем занятую этим государством позицию неконструктивной, а подобные заявления – несвоевременными и контрпродуктивными в условиях нарастания масштабов пандемии", – цитирует ТАСС российского дипломата.

В Москве неожиданный кульбит американцев в отношении ВОЗ вызвал недоумение, поскольку ранее Вашингтон соглашался со всеми решениями по борьбе с коронавирусом. А теперь, отметила Захарова, США обвиняют организацию "чуть ли не во всех грехах".

Напомним, сначала 7 апреля резко высказался хозяин Белого дома Дональд Трамп, написавший в своем "Твиттер", что пересмотрит финансирование ВОЗ, поскольку она не предупредила США о необходимости блокировать страну в момент начала пандемии. Потом факел гнева подхватил госсекретарь Помпео. Он считает, что организация должна работать и выдавать на-гора результаты, а их Вашингтон не видит, пишет RT.

По последним данным, в США коронавирусом заражены свыше 432 тыс американцев, умерших почти 15 тыс.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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