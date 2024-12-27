Маск заявил, что Земля окажется непригодна для жизни через 500 миллионов лет

Миллиардер внимательно следит за Солнцем

Известный американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск поделился жутким пророчеством о конце земной цивилизации. По мнению миллиардера-исследователя, Земля может стать непригодной для жизни уже через 500 миллионов лет. Разумеется, такие сроки по человеческим меркам являются чем-то сложно осознаваемым, но сам факт возможной гибели планеты пугает.

Причиной грядущей катастрофы американец назвал нынешние темпы расширения Солнца, которые неизбежно повлияют на условия обитания на планете.

В социальной сети один из пользователей отметил, что, по некоторым данным, главное небесное светило нашей галактики взорвется примерно через пять миллиардов лет, и добавил, что Марс может оказаться лучшим местом для сохранения жизни, если человечество начнет активно развивать космические технологии. Миллиардер отреагировал, заявив, что катастрофа произойдет значительно раньше.

Ранее бизнесмен неоднократно подчеркивал важность освоения межзвездных перелетов. По его мнению, это позволит людям избежать зависимости от земных условий и обеспечит выживание человеческой цивилизации в долгосрочной перспективе.

К слову, ранее была раскрыта неудобная для Илона Маска правда.