Ученые нашли подтверждение произошедшего Рагнарека 1,5 тысяч лет назад

Рагнарек реален: ученые нашли шокирующие подтверждения
Фото: Johannes Gehrts / wikipedia.org
От катаклизмов пострадало много народу

Ученые из Дании полагают, что в основу легенды о Рагнареке – ряде климатических катастроф, после которых придет смерть Богов – были положены реальные события, произошедшие в Скандинавии около 1,5 тысяч лет назад. Они нашли следи климатических катаклизмов в этом регионе и полагают, что именно так люди и придумали известный миф.

Специалисты изучали датский дуб на предмет образования колец. Так они хотели понять, как именно менялся ореол их произрастания с 300 по 800 года. Данные они сравнивали со сведениями, полученными после иследования ледяных кернов в Гренландии. 

В результате, по мнению ученых, с 539 по 541 года в регионе стало существенно меньше расти деревьев. Вероятно, это свидетельствует о глобальном похолодании. Дополнительно известно, что также в этот период люди массово покидали жилища и устраивали церемониальное захоронение, с просьбами вернуть солнце. 

Помимо прочего, они знали, что в это же время в Гренландии произошло несколько извержений вулкана. Это может являться первопричиной, почему миф о Рагнареке появился. 

Источник: Спутник. Азербайджан

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