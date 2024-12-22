Тайна Стоунхенджа разгадана: ученые установили причину его строительства

Согласно новому исследованию, у монумента было и политическое значение

До сих пор одной из величайших загадок истории было то, зачем именно пять тысяч лет назад построили Стоунхендж. Решить это смогли ученые из Университетского колледжа Лондона и Университета Аберистуита. Они полагают, что шотландцы и валлийцы привезли в Уилтшир местные камни для создания символа британского единства.

По их словам, в те времена строители Стоунхенджа пытались создать "политическое объединение и общую идентичность на большей части территории Британии или даже на всей ее территории".

"Стоунхендж был монументальным выражением единства людей, земли, предков и небес", – уверены археологи.

Они полагают, что камни были привезены из самых разных и отдаленны регионов Британии для создания уникального круга. С помощью созданного монумента люди чувствовали свою общность и могли через него общаться с богами.

На протяжении примерно пяти столетий своей ранней истории Стоунхендж использовался как крематория, в основном для взрослых мужчин и женщин. По словам экспертов, почти половина людей, похороненных в Стоунхендже, проживали не на равнине Солсбери, а за ее пределами, что свидетельствует о том, что люди исторически приезжали сюда издалека.