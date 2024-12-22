Тайна Стоунхенджа разгадана: ученые установили причину его строительства

Тайна Стоунхенджа разгадана: ученые установили причину его строительства
Фото: Szilas / wikimedia.org
Согласно новому исследованию, у монумента было и политическое значение

До сих пор одной из величайших загадок истории было то, зачем именно пять тысяч лет назад построили Стоунхендж. Решить это смогли ученые  из Университетского колледжа Лондона и Университета Аберистуита. Они полагают, что шотландцы и валлийцы привезли в Уилтшир местные камни для создания символа британского единства.

По их словам, в те времена строители Стоунхенджа пытались создать "политическое объединение и общую идентичность на большей части территории Британии или даже на всей ее территории".

"Стоунхендж был монументальным выражением единства людей, земли, предков и небес", – уверены археологи.

Они полагают, что камни были привезены из самых разных и отдаленны регионов Британии для создания уникального круга. С помощью созданного монумента люди чувствовали свою общность и могли через него общаться с богами.

На протяжении примерно пяти столетий своей ранней истории Стоунхендж использовался как крематория, в основном для взрослых мужчин и женщин. По словам экспертов, почти половина людей, похороненных в Стоунхендже, проживали не на равнине Солсбери, а за ее пределами, что свидетельствует о том, что люди исторически приезжали сюда издалека.

Источник: Daily Mail

Рассекречен хитроумный план Киева на первый квартал 2025 года

Украина настойчиво продолжает усугублять конфликт

Стало известно о гневных жалобах Мишустина на Набиуллину

Многие в стране не одобряют действий главы ЦБ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей