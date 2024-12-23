Трамп объяснил, почему Маск не сможет стать президентом США

В американском политикуме продолжают кипеть страсти

Избранный американский лидер Дональд Трамп прокомментировал слухи о роли известного изобретателя и миллиардера Илона Маска в его администрации. Будущий глава страны с хохотом раскрыл неудобную для своего близкого соратника правду.

Начальник следующей вашингтонской администрации подчеркнул, что американский предприниматель не может претендовать на пост президента США из-за своего происхождения.

Такое заявление прозвучало на фоне спекуляций, распространяемых демократами. Ранее высказывались предположения, что бизнесмен якобы оказывает значительное влияние на политика, играет ключевую роль в его решениях и подрывает авторитет самого избранного главы государства. Однако Трамп назвал эти утверждения "мистификациями" и заверил, что подобное влияние отсутствует.

Он отметил, что демократы пытаются манипулировать общественным мнением, используя известное имя Илона Маска. При этом Трамп подчеркнул, что его администрация работает самостоятельно.

"Нет, он не станет президентом, это я могу вам сказать. Он родился не в той стране", – со смехом заявил политик.

Маск, родившийся в Южно-Африканской Республике, ограничен в этом праве Конституцией США, которая разрешает баллотироваться на высший государственный пост только гражданам, появившимся на свет на территории страны.

К слову, ранее стало известно о желании Евросоюза помешать Трампу закончить украинский конфликт.