Ученые выделили три типа владельцев собак

Ученые выделили три типа владельцев собак
Фото: unsplash.com
Чаще всего встречаются хозяева-родители

Ученые из Университета Этвеша Лоранда опросили 800 владельцев собак и обнаружили, что всех можно разделить на три условные категории в зависимости от их поведенческой стратегии в общении с питомцем.

Первые – "дружелюбные коллеги". Они склонны видеть в своих питомцах коллег и охранников, но при этом испытывают сильную эмоциональную связь. Таких владельцев из всей группы оказалось 31,1%.

Вторые – "собачий родитель". Они имеют тесную человеческую связь со своими питомцами и не видят в них практических функций. Их было большинство – 49,5%.

Третьи представляют собой "компаньонов". Это люди, которыедержат собак в основном для общения, но сохраняют эмоциональную дистанцию. Их насчиталось 19,4%

Результаты также показали, что почти всем опрошенным владельцам действительно нравится физический контакт со своей собакой (97,6%), "безусловная любовь", которую им дарит их питомец (93,7%), а также его вид и красота (88,4%). Однако по другим вопросам они были менее единодушны.

Например, около четверти (24,3%) владельцев не получили никакой пользы от социального взаимодействия, которое обеспечивала их собака, в то время как 36,3% оно очень понравилось. 

"Несмотря на общую тенденцию, наблюдаемую в западных странах, где собаки все больше воспринимаются как члены семьи, обеспечивающие безусловную любовь и поддержку, это исследование подчеркивает, что не все владельцы собак одинаковы, даже в выборке, заинтересованной в изучении поведения собак", – указали исследователи.

Они отметили, что эта особенность указывает на более сложные отношения между домашним питомцем и их владельцем, чем кажется на первый взгляд.

Источник: Daily Mail

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