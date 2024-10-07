Ученые рассчитали срок гибели всего живого на Земле

Глобальное потепление убьет большинство растений и организмов

Ученые из Чикагского университета опубликовали новое исследование, предсказав, когда вся жизнь на планете Земля погибнет. По их расчетам, это будет связано с увеличением солнечной активности, которая станет летальной для всех живых существ.

Сейчас Солнце постепенно стареет и становится более ярким, что вызывает проблемы на Земле. Дальнейшее увядание звезды приведет к уменьшению количества углекислого газа в атмосфере. Далее на планете возникнет "влажный парниковый эффект", ускоряющий нагревание поверхности Земли.

Сперва это скажется на жизни растений, для деятельности которых большое значение имеет процесс фотосинтеза. Их гибель запустит процессы уничтожения остальных живых организмов, нуждающихся в кислороде.

Согласно исследованию, жизнь на Земле полностью исчезнет через миллиард лет. Однако по новым рассчетам, растения на планете проживут дольше, чем специалисты предполагали ранее.