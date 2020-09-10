Зеленского вынуждают атаковать Крым

Зеленского вынуждают атаковать Крым
Владимир Зеленский. Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Бывшие постамайданные руководители Незалежной сняли с себя вину за потерю региона

Президент Украины Владимир Зеленский должен начать наступление на Крым. С таким призывом выступил экс-прокурор страны Юрий Луценко. Свою воинственную речь он произнес в ходе пресс-конференции, которая доступна в "Ютуб".

Бывшему председателю СНБО Александру Турчинову, развязавшему кровавую бойню в Донбассе в 2014 г., один из журналистов задал вопрос, сдал ли он шесть лет назад полуостров. На это политик ответил, что сдают бутылки, а Крым был захвачен.

На защиту "кровавого пастора" бросился пан Луценко, рассказавший, что Турчинов не виноват, поскольку в тот момент кто-то развалил армию, и, будучи в должности генпрокурора, он открыл сотни уголовных дел на сей счет.

По его мнению, если нынешняя власть считает, что его пан Турчинов плохо защищал полуостров, то в настоящее время у руководства Незалежной есть все возможности для его возвращения, включая военные.

"У президента Зеленского сейчас есть все для этого, в том числе армия, логистика, международный фронт поддержки. Вперед! Освобождаем Крым! Почему они этого не делают?" – заявил пан Луценко.

Напомним, в конце июля текущего года "кровавый пастор" объявил, что когда Зеленский отдаст приказ наступать на Крым, он встанет в первых рядах штурмового батальона.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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