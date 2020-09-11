Украина перекрыла подачу воды в ЛНР

Киев устроил водную блокаду для жителей самопровозглашенной Луганской народной республики. Как сообщили в МЧС ЛНР в пятницу, 11 сентября, накануне украинские власти выключили Западную фильтровальную станцию, которая служила источником водоснабжения для ряда городов на не подконтрольной Киеву украинской территории.

Вода перестала поступать утром 10 сентября, уточняет РИА "Новости". В результате на 70% сократились ее поставки в дома жителей Артемовска, Алчевска, Стаханова, Славяносербска, Кировска, Брянка, Перевальска, Первомайска, Зоринска.

В МЧС ЛНР отметили, что Западная фильтровальная станция и Петровская насосная станция – единственные украинские источники питьевой воды для ЛНР. Остальные расположены на территории Донбасса.

Ранее Украина на 40% сократила подачу воды в ДНР, передает "Донпресс".

Лишить людей воды – излюбленный метод Киева, отработанный на крымчанах. После того, как Украина перекрыла вентиль Северо-Крымского канала, на полуострове возник сильный дефицит воды, с которым пока не могут справиться российские власти. В 2020 году проблема усугубилась из-за сильной засухи. В ряде крымских городом, в том числе в Симферополе, вода в дома подается по графику.

При этом международные правозащитные организации и даже ООН как будто не видят проблемы и не считают Киев виновным в ущемлении прав жителей полуострова.

На днях Москва выделила дополнительные деньги из бюджета на решение проблемы водоснабжения в Крыму. Однако пока глава региона Сергей Аксенов призывает население готовиться к ухудшению ситуации.