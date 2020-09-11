Киев применил против Донбасса отработанные на Крыме методы
Киев устроил водную блокаду для жителей самопровозглашенной Луганской народной республики. Как сообщили в МЧС ЛНР в пятницу, 11 сентября, накануне украинские власти выключили Западную фильтровальную станцию, которая служила источником водоснабжения для ряда городов на не подконтрольной Киеву украинской территории.
Вода перестала поступать утром 10 сентября, уточняет РИА "Новости". В результате на 70% сократились ее поставки в дома жителей Артемовска, Алчевска, Стаханова, Славяносербска, Кировска, Брянка, Перевальска, Первомайска, Зоринска.
В МЧС ЛНР отметили, что Западная фильтровальная станция и Петровская насосная станция – единственные украинские источники питьевой воды для ЛНР. Остальные расположены на территории Донбасса.
Ранее Украина на 40% сократила подачу воды в ДНР, передает "Донпресс".
Лишить людей воды – излюбленный метод Киева, отработанный на крымчанах. После того, как Украина перекрыла вентиль Северо-Крымского канала, на полуострове возник сильный дефицит воды, с которым пока не могут справиться российские власти. В 2020 году проблема усугубилась из-за сильной засухи. В ряде крымских городом, в том числе в Симферополе, вода в дома подается по графику.
При этом международные правозащитные организации и даже ООН как будто не видят проблемы и не считают Киев виновным в ущемлении прав жителей полуострова.
На днях Москва выделила дополнительные деньги из бюджета на решение проблемы водоснабжения в Крыму. Однако пока глава региона Сергей Аксенов призывает население готовиться к ухудшению ситуации.
Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
В Кремле отреагировали на слова Вучича об извинениях Путина
Сербский лидер сообщил, что он провел "отличный" разговор с российским президентом
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус в России
- Коронавирус в России: главное
- Свежая статистика по коронавирусу в России на 10 сентября
- Раскрыты данные о заболевших коронавирусом на российских курортах
- Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса: подробности
Огород
- Просто и эффективно: как добиться вызревания виноградной лозы до заморозков
- Как обработать теплицу и подготовить почву к следующему сезону: самые действенные способы
- Совет огородникам: как укрыть виноград на зиму
Выбор читателей
- "Животик видно": Подольская поделилась кадрами с семейного праздника
- Эксперт: Лукашенко выпросил год до ухода
- "Больно смотреть": очевидцы рассказали о состоянии перенесшего операцию Корчевникова
- Год со смерти Назаровой: как сложилась судьба оставшейся одной внучки актрисы
- Пенсионерам напомнили о заявлении на выдачу пособия
- Эксперты назвали кандидатов на место Лукашенко в случае его свержения
- СМИ: 16-летний сын Лукашенко оказался оппозиционером
- Последний акт пьесы: немецкий эксперт предвидит колоссальные перемены в Белоруссии
- Коронавирус в России: главное
- Маринованные огурцы по-болгарски: рецепт заготовки на зиму
- "Вырезать ОМОН": тайные переговоры белорусских активистов объяснили в России
- "Масляков от ужаса покраснел": ведущего КВН шокировало поведение Гудкова
- "Расплата за Крым": США могут принудить РФ к репарации
- "Золотая" стратегия Путина вызвала восхищение в Европе
- Бывший вице-президент России объявил карьеру Лукашенко законченной
- "Сутки на ответ": президента Белоруссии вызвали на дуэль
- Советский рецепт огурцов: хрустящая закуска без лишних хлопот
- Порядок выплат пенсионерам изменится
- "Чудище и обезьяна": Жириновский и Наргиз устроили разборки
- Как свежие: необычный рецепт помидоров на зиму
Выбор читателей
- Михаил Ефремов Советский и российский актер, театральный режиссер, телеведущий.
- Владимир Путин президент России
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Анастасия Заворотнюк российская актриса театра и кино, телеведущая
- Александр Лукашенко Президент Белоруссии
- Владимир Зеленский Президент Украины, шоумен
- Агата Муцениеце Актриса
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Рифат Гарипов Политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Алексей Навальный блогер, российский оппозиционер
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- София Ротару советская и украинская эстрадная певица и актриса.
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Максим Галкин Артист, телеведущий