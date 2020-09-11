На Украине реанимируют расстрелянный в Керченском проливе катер

На Украине реанимируют расстрелянный в Керченском проливе катер
Фото: www.facebook.com/ukroboronprom/
Пробоину в корпусе от ракеты Ка-52 отдадут в Национальный военно-исторический музей

На Украине спустили на воду артиллерийский катер "Бердянск", тот самый, который по версии украинской стороны был пробит ракетой, выпущенной с российского вертолета Ка-52 во время инцидента в Керченском проливе.

Как сообщает пресс-служба ГК "Укроборонпром" на своей странице в Facebook, ремонт доковой части катера завершили. Интересно, что поврежденные участки корпуса решили вырезать и передать в Национальный военно-исторический музей.

На данный момент специалисты Николаевского судостроительного завода продолжают восстанавливать каюты, трюм, корабельные системы и устройства. Сообщается, что ремонт планируется завершить в ноябре этого года.

Катера "Бердянск", "Никополь", а также буксир "Яни Капу" вернули украинской стороне в прошлом году. Когда они прибыли в Очаков, разгорелся скандал. Украинские моряки заявили, что с катеров пропала часть оборудования.

Ранее Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна вернуть моряков и передать Украине трофейные корабли.

В Москве считают произошедшее 25 ноября 2018 года провокацией, так как экипажи кораблей решили самовольно пройти через Керченский пролив и не реагировали на неоднократные требования российских пограничников остановиться.

Украинцы же уверяют, что связались с соответствующими российскими службами, однако не получили ответа. В результате задержали 29 моряка ВМС Украины. Позже президент Владимир Зеленский договорился об их освобождении. Также вернули и катера с буксиром.

На Украине частично возложили ответственность за инцидент на экс-президента Петра Порошенко, который якобы отдал приказ морякам идти в Мариуполь из Одессы через пролив.

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Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС
Александр ИЛЬИН

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Андрей Зашелов
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